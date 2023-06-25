Pendik'teki yangına ilişkin Valilikten açıklama

İSTANBUL - Pendik'te meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Valilik yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan 5 şahıs ve dumandan etkilenen 2 itfaiye eri kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

Bugün saat 17.30 sıralarında Pendik'te meydana gelen yangına ilişkin İstanbul Valiliği basın açıklamasında bulundu. Valilik yaptığı açıklamada, "Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında kaporta boyama olarak faaliyet yürüten bir işyerinde yangın ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

İşyerine onarım için getirilen aracın kaynak işlemi sırasında yangın çıktığı, içeride mahsur kalan 5 şahsın olduğu ve dumandan etkilendikleri ancak herhangi bir yaralanmalarının olmadığı anlaşılmıştır. Yangına müdahale sırasında 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği anlaşılmış diğer şahsılarla birlikte kontrol amaçlı hastaneye intikalleri sağlanmıştır. Ayrıca işyeri içerisinde mahsur kalan bir köpek de kurtarılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.