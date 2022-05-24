Pendik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

İstanbul Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ve Tuzla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir adresin "zula evi" olarak kullanıldığını belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda O.İ. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 332 gram bonzai, 2,24 gram eroin, 1,88 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 lira, 16 fişek ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.İ. tutuklandı, A.H. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.