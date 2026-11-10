Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pendik'te trafikte kavga eden iki sürücüye 562 bin 719 lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inip kavga eden otomobil ve motosiklet sürücülerine toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçları da 60 gün trafikten menedildi.

Pendik'te trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek birbirlerine saldıran otomobil ve motosiklet sürücülerine toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan kavga görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Batı Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde iki kişinin trafikte tartıştığı, ardından araçlarından inerek kavga ettiği belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen otomobil sürücüsü S.D. (35) ile motosiklet sürücüsü M.A. (27) polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten menedildi.

Haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden M.A. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, S.D.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı15

Metrelerce yüksekte dehşet anları! Çevredekilerin tepkisi pes dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi

Bomba iddia! Bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti yolunda
Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

Yolda giderken servet değerinde araç buldu! Bırakılan not pes dedirtti
19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu

19 yaşındaki gencin can verdiği feci kaza saniye saniye kamerada
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 askere 'korkaklık' suçundan idam cezası

66 askeri birden idam edecekler! Sebebi bir hayli şaşırtıcı

Eczane değil ama reçeteli ilaç satıyorlardı! Antalya'da 8 işletmeye 4 milyon TL ceza

Eczane gibi ama değil! İlaçları puf koltuğun altına gizlemişler
Kamboçya'da okul yolunda korkunç facia! 5 öğrenci hayatını kaybetti

Okul yolunda korkunç facia! 5 öğrenci hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kahreden olay! Yardıma koşarken can verdi