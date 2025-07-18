Pendik'te Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: 5 Koyun Telef Oldu

Pendik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı ağıldaki 5 koyun telef oldu.

Kurna Mahallesi'nde Sevim Ateş'e ait ağıla sabah erken saatlerde giren sürü halindeki sahipsiz köpekler, koyunlara saldırdı.

Köpeklerin saldırdığı koyunlardan 5'i telef oldu, 1'i ise yaralandı.

Sevim Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah ağıla geldiğinde koyunların hepsinin bir köşede yattığını gördüğünü belirterek, "Kimi can çekişiyor, yerler kan içinde. Ne yapacağımı şaşırdım." dedi.

Ateş, gece saatlerinde köpek seslerini duyduklarını ancak müdahale edemediklerini ifade ederek, "Hepsi birden saldırıyor. Canavar gibiler, artık normal hayvan değiller. 7-8 tanesi grup halinde geliyor. Bir başlıyorlar, hepsi destek oluyor." diye konuştu.

"Hayvan bakmak böyle olmaz"

Ateş, olayın münferit olmadığını, bölgede başıboş köpek saldırılarının sıkça yaşandığını kaydederek, "Tavuklarımız da telef oldu. Şu anda sadece 13 tane kaldı. Ördeklerimizi kaç defa aldılar. Yeseler tamam ama yok. Parçalıyorlar ve bırakıyorlar. Bu işin çözümü yok mu? Defalarca şikayette bulunduk, imza topladık." diye konuştu.

Sevim Ateş, "Sanıyorlar ki mama bırakınca iş bitiyor. Biz de hayvan bakıyoruz. Bizim de köpeğimiz var ama zarar vermiyor. Hayvan bakmak böyle olmaz. Sadece vicdan rahatlatmakla bu iş çözülmüyor." ifadelerini kullandı.

Olaya tanık olan Fatih Yılmaz ise at binmeye geldiğini anlatarak, "Komşum Sevim teyzeyi feryat figan görünce hemen koşup içeri girdim. Gördüğüm manzara gerçekten bir vahşetti. Koyunlar parçalanmış haldeydi." dedi.

Bölgede başıboş köpeklerin ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hayvanseverler ya da belediye yetkilileri mama bırakıyor ama bu çözüm değil. Herkes bir köpek sahiplensin, evinde baksın. Biz de hayvanseveriz ama bu iş sokakta mama vererek olmaz. Bu durumdan en çok köylü zarar görüyor. Artık kalıcı ve etkili bir çözüm istiyoruz." şeklinde konuştu.