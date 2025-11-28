Haberler

Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

İstanbul Pendik'te iddiaya göre muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi. Bunun üzerine kadın, muhatara saldırdı. İki kadın arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım Pazartesi günü bir kadın ile muhtar arasında fiziksel kavga yaşandı.
  • Kavga, kadının fakirlik belgesi talebi sırasında muhtarın belge veremeyeceğini söylemesi üzerine çıktı.
  • Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri olay yerine çağrıldı.

Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti. Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi.

MUHTAR VE VATANDAŞ BİRBİRLERİNE TEKME VE TOKALA SALDIRDI

Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu belge e devletten alınmıyor mu? şehir merkezlerinde muhtarlara ihtiyaç yok fuzuli israf. yazık bu milletin paralarına

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
