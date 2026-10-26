Pendik'te köprü çalışması nedeniyle D-100'de bir şerit 50 gün daraltılacak

Pendik'te köprü çalışması nedeniyle D-100'de bir şerit 50 gün daraltılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik Tersane Köprülü Kavşağı'ndaki köprü güçlendirme çalışmaları kapsamında D-100'ün Ankara istikametinde bir şeridin yarından itibaren 50 gün daraltılacağını açıkladı. Ankara yönü yan yolda da bir şerit geçici süreyle daraltılacak.
Pendik'teki Tersane Köprülü Kavşağı'ndaki köprü güçlendirme çalışmaları kapsamında, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir şerit 50 gün süreyle daraltılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tersane Köprülü Kavşağı'nda, köprü güçlendirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Pendik Tersane Köprülü Kavşağı'nda, köprü güçlendirme çalışmaları kapsamında, yarından itibaren 50 gün süreyle, Ankara yönü D-100 kara yolu 1 şerit (sağ şerit), Ankara yönü yan yol 1 şerit (sol şerit) geçici süreyle daraltılacaktır." ifadelerine yer verildi.