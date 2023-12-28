Pendik'te Hafriyat Kamyonu Beton Döktü, Şoför Kaçtı

PENDİK'te şoförünün ani fren yapmasıyla hafriyat kamyonundaki beton, park halindeki servis minibüsüne ve yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kamyon şoförü durmadan olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. Beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı. Kamyonun dorsesindeki beton, park halindeki servis minibüsü ile seyir halinde bulunan otomobilin üzerine döküldü. Park halindeki servis minibüsüne de vuran hafriyat kamyonunun şoförü, olay yerinde durmadan kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve belediye temizlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, servis minibüsünde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı.

BETON ARAÇLARIN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Görgü tanığı Volkan Altaş, "Dükkanımı açmak için yeni gelmiştim. Tam o sırada fren sesi geldi. Eczanenin önünde küçük bir kamyonet oraya yanaşmaya çalışırken, arkadan gelen beton yüklü kamyon ani fren yaptı. Üstündeki dökme beton yüklemiş; bu arada tabii yasal olmayan bir şey, araçların üzerine komple döküldü. Yoldan geçen araçlar da var. Onlar hasar gördü mü görmedim, onlar panikle gittiler. Servis minibüsünün aynası komple kırıldı. Ağabeye de söyledik, aracını yıkamaya götürdü. Tabii durmadı. Yani o an sadece o frene bastı, bir yavaşlar gibi oldu, yürüdü gitti. Polis ekipleri ve temizlik görevlisi arkadaşlar geldi. Sürekli burada kaza oluyor. Yani bizim yetkililerden ricamız buraya bir kırmızı ışık ya da set koymalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu

Hafriyat kamyonunun üzerindeki betonun döküldüğü an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun ani fren yaptığı esnada içerisinde bulunan betonun yola, minibüs ile otomobil üzerine döküldüğü görülüyor. Hafriyat kamyonu ise durmayıp olay yerinden uzaklaşıyor.