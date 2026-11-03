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Pendik'te ata binen İsmail Keleş, atın şaha kalkmasıyla düşüp kol ve bacağını kırdı

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Pendik'te ata binen İsmail Keleş, atın şaha kalkmasıyla düşüp kol ve bacağını kırdı Haber Videosunu İzle
Pendik'te ata binen İsmail Keleş, atın şaha kalkmasıyla düşüp kol ve bacağını kırdı
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Pendik Kurnaköy Mahallesi'nde 25 Ekim Pazar günü ata binen İsmail Keleş, atın şaha kalkmasıyla yere düştü. Kolu ve bacağı kırılan Keleş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PENDİK'te ata binen İsmail Keleş atın şaha kalması sonrası yere düştü. Kolu ve bacağı kırılan Keleş olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 25 Ekim Pazar günü Kurnaköy Mahallesinde meydana geldi.İzinli gününde ata binmeye giden İsmail Keleş atın aniden şaha kalkmasıyla yere düştü. Düşen Keleş'in kolu ve bacağı kırıldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Keleş ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Kaza sırasında yaşananlar güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde atın şaha kalkmasıyla İsmail Keleş'iğn atla beraberyere düştüğü anlar görülüyor. Ata bindiği sırada yanında olan kişiler yere düşen Keleş'in yardmına koşuyor. At yerden kalkarken kolu ve bacağı kıılan Keleş uzun süre yerde kalıyor. Atın sırtından atıtğı Keleş'n kazada sağ bacağı ve sağ kolu kırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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