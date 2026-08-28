Pendik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Polis 3 Yaralı
Pendik Kurtköy'de askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
Mert ORDU/İSTANBUL Pendik'te Kurtköy'de askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı