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Pendik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Polis 3 Yaralı

Pendik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Polis 3 Yaralı
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Pendik Kurtköy'de askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Mert ORDU/İSTANBUL Pendik'te Kurtköy'de askeri araç, polis aracı ve sivil araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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