Pençe-Kilit şehidinin arkadaşına sorduğu namaz sorusu yürek sızlattı: Üzerimiz pisleniyor, sıkıntı olmaz değil mi?

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

NAMAZ SORUSU DUYGULANDIRDI

2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı. Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü." ifadeleri yer aldı.