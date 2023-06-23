Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 gün önce teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya (25), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde görevini yaptığı sırada 15 Haziran'da teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, GATA'ya kaldırıldı. Kaya, burada 8 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya'nın cenazesinin yarın ikindide memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyünde toprağa verileceği belirtildi. Konuya ilişkin Uşak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ilimiz Banaz ilçesi Öksüz köyü nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Öksüz köyünde kılınacak cenaze namazı akabinde askeri törenle defnedilecektir. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.