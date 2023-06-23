Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda çatışmada yaralanan ve bir hafta sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi. Şehit Alpay Aras'ın cenaze törenine askeri yetkililer ve ilçe protokolü katıldı.