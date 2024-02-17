Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz ise yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirildi.

PENÇE KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 1 ASKERİMİZ ŞEHİT

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. Üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit düştü. 6 terörist etkisiz hale getirildi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."