6 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit bölgesindeki saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 6 askerimizin şehit olduğu dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntülerini de paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 6 askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrası operasyonları sıklaştıran Mehmetçik, dün gerçekleştirilen hain saldırının planlayıcısının da aralarında bulunduğu 4 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvaları güçlü şekilde vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım;