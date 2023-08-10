6 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit bölgesindeki saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 6 askerimizin şehit olduğu dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntülerini de paylaştı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 6 askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrası operasyonları sıklaştıran Mehmetçik, dün gerçekleştirilen hain saldırının planlayıcısının da aralarında bulunduğu 4 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvaları güçlü şekilde vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.
İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım;