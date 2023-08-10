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6 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit bölgesindeki saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 6 askerimizin şehit olduğu dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntülerini de paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 6 askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrası operasyonları sıklaştıran Mehmetçik, dün gerçekleştirilen hain saldırının planlayıcısının da aralarında bulunduğu 4 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvaları güçlü şekilde vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım;

6 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit bölgesindeki saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Scott Eastwood:

Fareler bir bir iha larla yok edilecek , bunlar cahil paraya acgozlukle katilan fareler olume imza attanlar hepsi cop gibi temizlenecek , butun is para ve hashish ticareti ile kandirikanlar goya pecete bayrakla para icin kandirilan cahiller.

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Demir Acer :

uyuz kuduz kakalaklar gebersinler

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Cevap :

Milletin gazını almak için yapılan açıklama bana göre.

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