Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Terör Irak PKK Güncel Haberler

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