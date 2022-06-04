Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı - Haberler

Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı Çin'in başkenti Pekin'de 33 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı. Çin'in başkenti Pekin'de 33 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı. Uluslararası Af Örgütü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Çin'in Londra Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde " Uygurlar için insan hakkı", ve "Özgür Hong Kong" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Çin'de 1989'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olayları kınadı. Göstericiler burada uluslararası topluma Çin'in devam eden insan hakları ihlallerine karşı durulması çağrısında bulundu. AA / Bilal Acar - Güncel Çin Halk Cumhuriyeti England Londra Pekin Güncel Haberler

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