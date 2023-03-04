Pekin Büyükelçisi Değişti Güncel Haberler Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı. Önen’den boşalan Pekin Büyükelçiliği’ne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı. Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı. Önen'den boşalan Pekin Büyükelçiliği'ne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ayrı bakanlıktaki atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı. Önen'den boşalan Pekin Büyükelçiliği'ne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan; Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli il müdürlüklerine de atama yaptı. Kaynak: ANKA / Güncel Abdulkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Pekin Güncel Haberler

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