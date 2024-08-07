Pehlivanköy'de Pavli Panayırı Hazırlıkları Devam Ediyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan "Pavli Panayırı" için hazırlıklar sürüyor.

Pehlivanköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, panayır alanında çalışmalar yürütülüyor.

Panayır alanında ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Ekipler, konaklama çadırları, eğlence alanları ve satış alanlarında düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Panayır 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.