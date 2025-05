Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi Ankara'da Başladı

(ANKARA) - Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"nde; "Geçmişte Uluslararası Yanık Yaralanmaları Cemiyeti başkanlığı yapmıştım. Montreal'de bir toplantı düzenlemiştim. Düşünmüştüm ki bu yanık kavramını özetlemeleyim ve şöyle demiştim: Yanık her yerde, her an oluşabilir, herkesin başına gelebilir. O yüzden çok önemlidir. Tüm toplumu ilgilendiren bir sorundur" dedi.

Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği, Ortadoğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği ile Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Afetleri Enstitüsü tarafından düzenenlenen "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi" bugün Ankara Kızılcahamam Patalya Otel'de başladı. Kongrenin açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, konuşmasına öğrencisi olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kongreye katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek başladı. Haberal, "Ülkemizin Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu aramızda. Kendisi Hacettepe'den benim öğrencimdi. Şimdi ne kadar onur ve mutluluk duyduğuma bakın. Bugün kendisi ülkenin bütün sağlık işlerinden sorumlu. Sizleri ve bu özel konuğumu burada ağırlamaktan çok mutlu ve gururluyum. Kendisi geçmişte benim gibi transplantasyon alanında da çalışmıştı" ifadelerini kullandı.

"Yanık her yerde, her an oluşabilir, herkesin başına gelebilir"

Yanık hakkında bilgiler veren Haberal, şunları söyledi:

"Evet yanık; biliyorsunuz, yaşamın sürdürülmesi için, insan yaşamında enerji gerçekten önemlidir. Öte yandan enerji gerçekten çok tehlikelidir de. O yüzden herkes dikkat etmelidir. Maalesef yakın zamanda Bolu'daki bir otelde bir facia yaşandı. Bir çok insanımızı kaybettik. Geçmişte Uluslararası Yanık Yaralanmaları Cemiyeti başkanlığı yapmıştım. Montreal'de bir toplantı düzenlemiştim. Düşünmüştüm ki bu yanık kavramını özetlemeliyim ve şöyle demiştim: Yanık her yerde, her an oluşabilir, herkesin başına gelebilir. O yüzden çok önemlidir. Tüm toplumu ilgilendiren bir sorundur. Peki dünyada durum nedir? Ben tıp fakültesinde öğrenciyken, yanık tedavisiyle alakalı imkanlar çok kısıtlıydı. O zamanlar tüm yenilikler ABD ve Avrupa'da gerçekleşir diye bir söylem vardı. Kendime şöyle dedim; bilimin zirvesinde olan bu ülkeyi gidip görmeliyim. ve genel cerrahi ihtisasımı tamamlayınca, 3 şubat 1973 te ABD'deki Shriner Yanık Enstitüsü'ne gittim. Orada yanık ihtisasımın yani sıra klinik ve deneysel çalışmalar yürüttüm. Denver ise organ nakli konusunda uluslararası bir merkezdi. Sonrasında Denver'a gittim ve orada yaklaşık bir buçuk yıl Tom Starzi ile birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Amerikan Yanık Vakfı, uluslararası bir kongre organize etti ve ben o kongrede Dünya Yanık Derneği Ulusal Temsilcisi seçildim. 1975 te Türkiye'ye döndüm. Değerli hocam İhsan Doğramacı'nın kurucusu olduğu Hacettepe Üniversitesi'ne döndüm ve Kemal o zamanlar Hacettepe Üniversitesi'nde tıp öğrencisiydi."

Yanıktan korunma ve yanığı önlemenin çok önemli olduğunu belirten Haberal, "Bir kez daha tekrar edeyim ki, yanık ve yangın afetleri her yerde, her zaman ve herkesin başına gelebilir. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

"Kongre'nin hayırlı ve başarılı sonuçlar doğurmasını diliyorum"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise konuşmasında, "Bugün sağlık sistemimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, aynı zamanda geleceğin beklentilerine göre yeniden şekillendiriyoruz. Bu anlayışla, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde üç temel mottomuzu kamuoyuyla paylaştık: Koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modeli. Bu modelle: Koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını tehdit eden riskleri en aza indiriyoruz; eğitim, teknoloji ve altyapıya yaptığımız yatırımlarla sağlık sistemimizi sürekli geliştiriyoruz; ilaçtan tıbbi cihaza kadar sağlıkta yerli ve milli üretim kapasitemizi artırıyoruz. Tüm bu adımlarla birlikte daha güçlü, sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azalmış bir sağlık sistemi inşa ediyoruz. Bakanlık olarak süreci büyük bir hassasiyetle yürütüyor, sağlık sistemimizi her geçen gün daha ileriye taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza, bilim insanlarımıza ve siz değerli katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Kongre'nin hayırlı ve başarılı sonuçlar doğurmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na çiçek ve plaket takdim etti.