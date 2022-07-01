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Pazaryeri'nde yetişen mantarlar vatandaşlara gelir kaynağı oldu

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri'nde yetişen mantarlar vatandaşlara gelir kaynağı oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar, yaz mevsimi başında yetişen mantarların satışından bütçelerine ek gelir elde ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar, yaz mevsimi başında yetişen mantarların satışından bütçelerine ek gelir elde ediyor.

Yüzde 52'si ormanlık alana sahip ilçede, haziran ayında etkili olan yağışların ardından çıkan ayı mantarı ve çam mantarı, bölge halkı tarafından toplanarak satılıyor. İlçede günlük 8 ila 10 ton olmak üzere 20 gün süren sezonda yaklaşık 200 ton mantar toplanıyor.

Tüccarlar tarafından alınan mantarlar, Çanakkale'deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işledikten sonra konserve haline getirerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Tuncay Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan aldığı mantarları firmalara sattığını belirterek, bir kişinin 3-4 saatte iyi gelir elde edebilecek düzeyde mantar toplayabildiğini söyledi.

Mantar toplayarak tüccara satan ilçe sakinlerinden Mehmet Özdemir ise bu işin 15-20 gün sürdüğünü dile getirdi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Pazaryeri Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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