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Pazaryeri'nde Otluk Yangını Büyümeden Söndürüldü

Pazaryeri'nde Otluk Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilirken, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Küçükelmalı köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden muhtar Halil Ak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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