Pazaryeri İlçesinde 8 Bin Kişilik Aşure Dağıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşevinde pişirilen 8 bin kişilik aşure, ilçe halkına ikram edildi. Aşevi çalışanları tarafından hazırlanan aşure, Yeni Mahalle Camii ve Çarşı Meydanı'nda vatandaşlara dağıtıldı. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin de dağıtıma katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşevinde pişirilen 8 bin kişilik aşure, ilçe halkına ikram edildi.

Aşevi çalışanları tarafından hazırlanan 8 bin kişilik aşure, Yeni Mahalle Camii ve Çarşı Meydanı'nda vatandaşa ikram edildi. Evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine de gönderilen aşure dağıtımına Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı. İkili aşure kazanlarının başında vatandaşlara aşure ikramında bulunurken Başkan Tekin, bu tür paylaşımların insanlar arasındaki sevgi ve kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olacağını belirtti. Tekin, "Belediye olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliğimiz bugün de gerçekleşiyor. İlçedeki her evin mutfağına kadar aşure götürüldük. Yenisine erdirmek nasip etsin inşallah. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın ilçemizde, ülkemizde memleketimizde ağız tadımız bozulmasın" dedi. - BİLECİK