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Pazarcık'ta Deprem ve Sonrası Konferansı Düzenlendi

Pazarcık'ta Deprem ve Sonrası Konferansı Düzenlendi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, deprem ve sonrası süreçlerle ilgili düzenlenen konferansta, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı. Depremler sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

6 Şubat 2023'teki ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde "Pazarcık'ta deprem ve sonrası" konulu konferans düzenlendi.

Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Pazarcık Meslek Yüksek Okulu ev sahipliğinde düzenlenen konferanstaki konuşmasında toplum olarak doğal afetler ve risklerine hazırlıklı olmanın önemine işaret etti.

Ülkenin birçok bölümünün aktif fay hatları kuşağında yer aldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Pazarcık, fay hattı üzerinde. Deprem gibi bir gerçek var ve her zaman olacakmış gibi hazırlıklı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından toparlanma sürecine girdik. İlçemiz başta olmak üzere tüm deprem bölgesinde yeniden ayağa kalkma, toplu konut ve iş yerlerinin yapımı, alt yapı ve üst yapı çalışmaları gibi tüm alanlarda hummalı çalışmalar yürütülüyor."

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbek de deprem ve diğer doğal afetlerin riskini en aza indirmede birinci önceliğin jeolojik veriler olduğunu söyledi.

Konferansa, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Ali Gökkan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, Pazarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Özberk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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