Payas'taki 1358 Yaşındaki Anıt Zeytin Ağacı Zeytin Veriyor

Hatay'da tarihi Payas 2. Selim Camisi'nin avlusunu gölgelendiren 1358 yaşındaki anıt zeytin ağacının dallarında yetişen zeytinler özenle toplanıyor.

Mimar Sinan tarafından 1574 yılında inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki Payas 2. Selim Camisi, avlusunda asırlardır ayakta duran zeytin ağacını barındırıyor.

"Anıt ağaç" tesciline 1976'da kavuşan zeytin ağacı, meyve vermeye devam ediyor.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabay Düzenli'nin 2010'da yaptığı incelemeyle yaşı belirlenen 1358 yıllık ağaç, 8 metrelik tepe çapıyla caminin avlusunu gölgelendiriyor.

Tescilli ağaçta yetişen zeytinler, her yıl ekim ayının ikinci haftasında özenle toplanıp yağa dönüştürülüyor.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

Payas 2. Selim Camisi'nin imam hatibi İbrahim Gülcü, AA muhabirine, ağaçtan yılda ortalama 300 kilogram zeytin toplandığını söyledi.

Hasadın dikkatli yürütüldüğünü belirten Gülcü, "Önceki yıllarda ağacımızın zeytinyağından bir miktar Cumhurbaşkanı'mıza hediye olarak gönderilmişti." dedi.

Gülcü, 4 yıl önce hastalık görülen ağaca tedavi uygulandığını ifade ederek, "Ağacımız asırlara meydan okuyor, biz de ona gözümüz gibi bakıyoruz. Yaşına rağmen zeytin vermeye devam ediyor. Buraya gelen misafirlerin dikkatini çekiyor. Ben de din görevlisi olarak misafirlere ağacın tanıtımını yapıyorum. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ağacın devamlı takibini yapıyor." diye konuştu.