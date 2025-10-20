Haberler

Patlayan Lastik Değiştirirken Tır Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda aracının patlayan lastiğini değiştiren 22 yaşındaki tır sürücüsü, başka bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili diğer tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde aracının patlayan lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Berat A. (22) idaresindeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği Sapanca mevkisinde patladı.

Durumu fark eden ve aracı emniyet şeridine çeken Berat A'ya, lastiği değiştirmek istediği esnada F.Ö'nün (48) kullandığı 34 CRN 482 plakalı tır çarptı.

Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Berak A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü F.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
