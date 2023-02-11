Patlamada kollarını ve gözünü kaybeden Bayram, yardım toplama merkezinde çalışıyor

ANTALYA'da depremzedeler için toplanan yardımların koordine edildiği alanda gün boyu çalışan engelli Bayram Yılmaz (29) görenlerin taktirini topluyor. 2 kolu dirsekten itibaren ve sağ gözü olmayan Yılmaz, "Gönül fazlasını yapmak isterdi. Sağ olsun burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bir engelli olarak elimden geldiği, gücümün yettiği kadar bu insanlar için bu mücadelemi veriyorum. Onlar için bir şey yapabiliyorsak ne mutlu" dedi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı her geçen gün yükselirken on binlerce kişi de evini kaybedip sokakta kaldı. Depremin vurduğu bölgelerdeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için de Türkiye'nin dört bir yanında kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Yardımseverler, yayınlanan listelerdeki eksikleri ellerinden geldiğince satın alarak ulaşımı ve koordinasyonu sağlayacak kurumlara iletiyor.

Depremzedeler için daha fazlasını yapmak isteyeceğini söyleyen Yılmaz, "2004 yılında çocukluk döneminde çobanlık yaparken bilmediğim bir cismi görüp oynarken patlayınca iki elimi ve sağ gözümü kaybettim. Ona rağmen sporla tanıştım ve hayata bu şekilde tutundum. Kendimden daha kötü durumda gördüğüm engelli kardeşlerim oldu. Her şeye rağmen hayatı seviyorum. Gönül fazlasını yapmak isterdi. Sağ olsun burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bir engelli olarak elimden geldiği, gücümün yettiği kadar bu insanlar için mücadelemi veriyorum. Onlar için bir şey yapabiliyorsak ne mutlu" diye konuştu.