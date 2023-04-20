Patenli gençler, halk otobüsünün arkasına tutunup ilerledi
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ANTALYA'da caddede seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençlerin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ANTALYA'da caddede seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençlerin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde yaşandı. Patenli 3 genç, caddede seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Bu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülendiklerin fark eden gençler, tişörtle yüzlerini kapattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - Güncel