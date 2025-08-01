Patates Alışverişi Kavgası: 4 Yaralı

Patates Alışverişi Kavgası: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patates alışverişi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay sonrasında hastane önünde de yakınları arasında kavga yaşandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarladaki patates alışverişi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastanenin önünde de iki gurubun yakınları arasında kavga çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesindeki patates tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet E. (50), ailesi ile birlikte hiç tanımadığı Mustafa İ.'nin (55) tarlasına giderek patates alışverişi yapmak istedi. Taraflar arasında alışveriş pazarlığı sırasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yaklaşık 15 kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan Hikmet E., Mustafa İ. ile oğulları Orhan İ. (23) ve Osman İ. (28) sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI DA HASTANE ÖNÜNDE BİRBİRİNE GİRDİ

Yaralıların yakınları ise acil servis önünde tartışıp, birbirlerine saldırdı. Hastane önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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