Patara'da "İmparator Nero" yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi - Haberler

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Patara'da "İmparator Nero" yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi

Patara'da 'İmparator Nero' yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi

Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij eseri olarak yaptırdığı ve restorasyon kapsamında yeniden inşası titizlikle sürdürülen 2 bin yıllık antik deniz fenerine, önemli eserlerden yazıt yerleştirildi.

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Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij eseri olarak yaptırdığı ve restorasyon kapsamında yeniden inşası titizlikle sürdürülen 2 bin yıllık antik deniz fenerine, önemli eserlerden yazıt yerleştirildi.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, Roma'dan Osmanlı'ya birçok eseri içerisinde barındırması dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak bilinen Patara'nın ziyaretçilerden ilgi gördüğünü söyledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliğinin başkenti olarak bilinen Patara'da kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Işık, ekibiyle titiz bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Fenerin üçüncü kasnağındaki çalışmaları tamamladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"İmparator Nero yazıtını da önemli bir isim, fenere yerleştirdik. Fenerin anıtsal olarak tümü yerleştirildi, dördüncü kasnağa geçiyoruz. Yerleştirdiğimiz yazıtta, Tanrısal Claudius'un oğlu, Tiberius Caesar Augustus ve Germanicus Caesar'ın torunu, tanrısal Augustus'un torununun oğlu, 11. kez tribunat erkinin sahibi, 4. kez Konsül, karaların ve denizlerin efendisi ve vatanın babası Nero Claudius Caesar bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdı. İnşaatı, propraetorik düzeydeki İmparatorluk Valisi Sextus Marcius Priscus yürüttü.' yazısı yer alıyor."

İşkan, Patara'nın ve fenerin Türkiye'nin simgelerinde olacağını sözlerine ekledi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Havva İşkan Işık Antalya Roma Güncel Haberler

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