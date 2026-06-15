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Ermenistan, ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnun

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirterek, arabuluculuk çabalarını takdir etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Paşinyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarına işaret eden Paşinyan, Pakistan, Katar, Türkiye ve diğer ülkelerin arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini vurguladı.

Paşinyan, "Bu önemli gelişmenin, Orta Doğu'da daha kapsamlı ve kalıcı barışın yolunu açmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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