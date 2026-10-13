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Paşinyan Azerbaycan'la barış anlaşmasının imzalanıp onaylanması gerektiğini söyledi

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması ve onaylanmasına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Paşinyan, bunun gerçekleşmesi halinde Ermenistan devletinin devamlılığının temelini attıklarının kayda geçirilebileceğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması ve onaylanması sürecine odaklanmaları gerektiğini belirterek, bunun Ermenistan devletinin devamlılığının temelini oluşturacağını ifade etti.

Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoda, "Gelecek dönemde Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması ve onaylanması sürecine odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Başbakan Paşinyan, "Bu gerçekleştiğinde, Ermenistan devletinin devamlılığının temelini attığımızı kayda geçirebiliriz." dedi.

Kaynak: AA
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