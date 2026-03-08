Haberler

Bursa'da park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı çocuk öldü, dedesi ve kardeşi yaralandı

Bursa'da park halindeyken hareket eden otomobilin çarptığı çocuk öldü, dedesi ve kardeşi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek yayalara çarpması sonucu 11 yaşındaki Öykü Durgut yaşamını yitirdi. Dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dedesi ve kardeşi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği 34 GYL 461 plakalı otomobilinden inerek markete gitti. El freninin çekilmediği iddia edilen araç, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yayaları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan dede Piri Durgut ve torunu Ayaz Durgut'un hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Mücahit S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
