Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası Paris’te Tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Paris'te "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtım etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, projenin amaçları Türkçe ve Fransızca olarak anlatıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye'de mayıs ayının son haftasının "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlandığını belirtti.

Eraslan, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının "Bir Sofrada Miras" olduğunu aktararak, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştıran bir anayasal kurum olduğuna işaret etti.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının temel amacının özgün bilgi üretimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Eraslan, "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi" ile Türk mutfağına ve kültürel mirasına katkıda bulunmayı temenni ettiklerini anlattı.

Uluslararası platformlarda Türkçe, İngilizce ve Fransızca hazırlanması planlanan projenin kültür ve gastronomi diplomasisi bağlamında stratejik bir girişim olduğunu söyleyen Eraslan, bu projenin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırmacılar ve kültür kurumları için güçlü bir bilimsel veri altyapısı sağlayacağını vurguladı.

Eraslan, projenin Türkiye'nin 7 bölgesinin mutfak kültürüne ilişkin dijital atlas sunmayı amaçladığı bilgisini paylaşarak, "Bu çalışma Türkiye'nin 7 bölgesinden doğarak dünyada 5 kıtaya yayılan Türk mutfak kültürünü bütüncül bir perspektifle sunacaktır." dedi.

Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında 2019'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olduğunu hatırlatan Eraslan, bu nedenle projeleri için Afyonkarahisar'ın prototip şehir olarak seçildiğini ifade etti.

Eraslan, proje kapsamında saha araştırmalarında bölgesel mutfak uygulamaları, yerel üretim yöntemleri, yemek pratikleri ve malzeme çeşitliliğinin yerinde gözlemleneceğini belirterek, "Analitik sınıflandırmada yemekler malzeme kökeni, pişirme tekniği, kullanım bağlamı, yayılım alanları ve kültürel işlevlerine göre sınıflandırılarak yemek tariflerinin dünya gastronomi standartlarına uygun biçimde sunulması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Yönetim ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı, Afyonkarahisar'ın Ege Bölgesi'nde bulunmasına rağmen Orta Anadolu'ya daha yakın bir şehir olduğunu kaydetti.

Sandıkçı, Afyonkarahisar'ın ağırlıklı olarak Orta Anadolu'nun gastronomik ve iklimsel özelliklerine sahip olduğunu söyleyerek, "Hem Ege Bölgesi'nin hem de Orta Anadolu'nun iklimine sahip olması tarımsal ürün çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir ve bu da doğal olarak gastronomik bir zenginlik yaratmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Afyonkarahisar'da gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olduğuna dikkati çeken Sandıkçı, "Bu da özellikle iklim geçişlerinden dolayı bazı meyvelerin Afyon'da çok özel olduğunu bize gösteriyor." şeklinde konuştu.

Görevine yeni atanan Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavir Yardımcısı Burcu Özdemir, "Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Özdemir, bugünkü etkinliğin Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının yürüttüğü "Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Projesi"nin tanıtımını amaçladığına işaret ederek, "Bu devasa proje, Türk mutfağı mirasının zenginliğini muhafaza etmeyi, belgelemeyi ve gelecek nesillere ve uluslararası kamuoyuna aktarmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Derle Demirel, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Mutfak Kültürü Dijital Atlası ve Ansiklopedisi Yönetim ve Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere, Prof. Dr. Mustafa Aksoy, Prof. Dr. Evren Güçer, proje yönetim heyetinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından farklı lezzetler ikram edildi.