Paris'te Elektrik Arızası Montparnasse Tren Seferlerini Durdurdu
PARİS, 28 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Tren İstasyonu, 27 Ağustos 2026. Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Tren İstasyonu'nda tren seferleri, perşembe günü elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle geçici olarak durduruldu.
PARİS, 28 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Tren İstasyonu, 27 Ağustos 2026.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Tren İstasyonu'nda tren seferleri, perşembe günü elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle geçici olarak durduruldu. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua