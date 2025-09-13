Paris'te Sosyal Medya Etkinliğinde İzdiham

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir sosyal medya fenomeninin (influencer) düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı etkinliğinde izdiham yaşandı.

Paris'te kent merkezinde Fares Salvatore isimli influencer, 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.

Ancak çok fazla sayıda kişinin etkinliğe katılmak için bölgeye gelmesi sonucu izdiham yaşandı ve etkinlik iptal edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, etkinliğin yapıldığı mekanın önünde polisin nöbet tuttuğu ve koşturan insanlar görüldü.