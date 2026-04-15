Paris'te öğrenciler, İsrailli üniversitelerle işbirliğine karşı müzikli eylem yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'in en prestijli okullarından Yükseköğrenim Okulunda (ENS) öğrenciler, eğitim kurumlarının İsrailli üniversitelerle ortaklık anlaşmalarını askıya alması çağrısıyla müzikli eylem düzenledi.

Paris'te kuruluşu 18. yüzyıla dayanan ENS öğrencileri, Filistin'e destek için okulun bahçesinde toplandı.

ENS'nin İsrailli üniversitelerle işbirliğine karşı çıkan öğrenciler, okullarının bu üniversitelerle ortaklık anlaşmalarını askıya alması çağrısıyla müzikli eylem yaptı.

Flüt, trompet, klarnet gibi farklı enstrümanlarla eyleme katılan öğrenciler, "Soykırım işleyen devlete karşı ekonomik yaptırım, akademik boykot, askeri ambargo", "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ve "İsrail katil, ENS suç ortağı" sloganları attı.

Lübnan bayrağının da açıldığı eylemde, İtalyan halk şarkısı "Bella Ciao" dahil farklı müzikler seslendirildi.

Dario isimli öğrenci, burada yaptığı konuşmada, "Bugün üniversitemizin, Filistin'deki soykırıma ve Orta Doğu'daki şiddete aktif olarak katkı sağlayan firmalar ve üniversitelerle suç ortaklığının son bulmasını talep etmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Polisin, Fransa'da Siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasına ilişkin tasarıya karşı Paris'teki dünkü öğrenci eylemi kapsamında, ENS'deki birçok öğrencinin kimlik bilgilerini aldığını belirten Dario, bu tasarıya karşı ve Filistin için seferber olması nedeniyle bu okulun bir öğrencisinin hala karakolda olduğunu söyledi.

Dario, "Filistin için seferberlik kapsamında dün yaşanan polis şiddeti, hükümetimizin ve üniversitelerimizin Filistin'e yönelik eylemsizliğinin bir sonucu." diyerek, mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Fransız Milletvekili Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarı, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adı altında Siyonizm karşıtlığının ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
