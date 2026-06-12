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Paris, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüme yönelik uluslararası foruma ev sahipliği yapıyor

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Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm ve barış için uluslararası forum düzenlendi. Foruma AB ve birçok ülkeden üst düzey temsilciler katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail- Filistin sorununa iki devletli çözüm getirilmesine ve barışın sağlanmasına yönelik düzenlenen uluslararası forum başladı.

İsrail ve Filistin'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) ve çok sayıda ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı "İki Devletli Çözüm, Barış ve Bölgesel Güvenlik İçin Paris Çağrısı Forumu", Fransa'nın başkent Paris'te başladı.

Fransız hükümetinin ev sahipliğinde yapılan forumun açılışında konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "tüm şartlarda insan onuruna saygının ve iki devletli çözümün canlandırılması için bir araya gelen" katılımcılara teşekkür etti.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a foruma katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Birlikte, daha güçlü, kendi değerlerine ve taahhütlerine sadık bir Avrupa için harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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