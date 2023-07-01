Protestolar sırasında serbest bırakılan 3 aslan Paris sokaklarında görüntülendi

Fransa, 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi sonrasında başlayan protestolarla kaosa sürüklenirken, göstericilerin gerilimin tırmandığı dakikalarda bir hayvanat bahçesindeki hayvanları serbest bıraktıkları iddia edildi. İnternete düşen bir videoda Paris sokaklarında 3 aslanın dolandığı görüntüler yer aldı.

17 yaşındaki bir kişinin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar nedeniyle Fransa'da kaos hakim. Başkent Paris, Marsilya, Strasbourg olmak üzere ülkenin birçok şehrinde protestolar şiddetini arttırdı.

PARİS SOKAKLARINDA 3 ASLAN

Protestocular kamu binalarını, dükkanları, ATM'leri ve araçları ateşe verdi, bazı mağazaları ise yağmaladı. Gerilimin tırmandığı dakikalarda göstericilerin bir hayvanat bahçesindeki hayvanları da serbest bıraktıkları iddia edilirken, internete düşen bir videoda 3 aslanın yol kenarında yürüdükleri görüntüler yer aldı.

POLİS YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

Kaosun hakim olduğu Fransa'da güvenlik güçleri protestoları bastırmak için yoğun çaba sarf ederken, hükümet OHAL dahil pek çok önlemi masada tutuyor. Pek çok şehirde şiddetli çatışmalar yaşanırken son gelen haber durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

MAĞAZANIN ÇATISINDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

GÖZALTI SAYISI BİNE YÜKSELDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.