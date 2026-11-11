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Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda

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Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
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Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Ayhan, devre arasında takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılı yönetimin, durumundan memnun olmayan 32 yaşındaki futbolcuya kulüp bulması halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde Kaan Ayhan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla yeterince süre alamayan deneyimli futbolcunun, yaşadığı durumdan memnun olmadığı ve ayrılığı düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY AYRILIĞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, takımdan ayrılmayı düşünen Kaan Ayhan'a yeni bir kulüp bulması halinde kolaylık sağlayacağı belirtildi. Böylece 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında Galatasaray'a veda etme ihtimali ortaya çıktı.

BU SEZON SADECE 1 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kaan Ayhan, yalnızca 1 karşılaşmada görev aldı ve sahada 1 dakika kaldı. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple mevcut sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

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