Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda

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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde Kaan Ayhan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla yeterince süre alamayan deneyimli futbolcunun, yaşadığı durumdan memnun olmadığı ve ayrılığı düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY AYRILIĞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, takımdan ayrılmayı düşünen Kaan Ayhan'a yeni bir kulüp bulması halinde kolaylık sağlayacağı belirtildi. Böylece 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında Galatasaray'a veda etme ihtimali ortaya çıktı.

BU SEZON SADECE 1 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kaan Ayhan, yalnızca 1 karşılaşmada görev aldı ve sahada 1 dakika kaldı. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple mevcut sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

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