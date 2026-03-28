Paris'te Filistin halkıyla dayanışma için yürüyüş düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü organize etti.

Yaklaşık 90 dernek ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen Filistin destekçileri, Paris, Marsilya, Strazburg kentleri başta olmak üzere ülke genelinde farklı yürüyüşler düzenledi.

Paris'te tarihi Bastille Meydanı'nda buluşan göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma için Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

"İsrailli işgalciyi boykot et" ve "Gazze için adalet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin", "Gazze, Paris seninle" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı."

İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesini talep eden göstericiler, Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesini istedi.

Göstericiler, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönebilme hakkını savunurken, Paris hükümetine "İsrail'e yönelik yaptırım uygulaması" çağrısında bulundu.

Filistin, Lübnan, İran, İspanya bayraklarını sallayan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona ermesini istedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimlerinin ve yaşlarının yazılı olduğu kırmızı renkli büyük afişler de gösteride açıldı.

Paris'teki yürüyüşe, İran ve Lübnan destekleyicileri de katıldı. Bu eylemciler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında öldürülen kız çocuklarının resimlerini, "İsrail, Beyrut'u mahalle mahalle yok ediyor" ve "İran'da savaşa hayır" yazılı dövizleri taşıdı.

"Gazzeliler ve özellikle çocukların akıbeti hakkındaki gerçeği herkesin gözleri önüne sermek istiyordum"

İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocukların isimlerinin yer aldığı afişleri hazırlayan Fransız sanatçı Benoit Coignard, AA muhabirine, "Gazzeliler ve özellikle çocukların akıbeti hakkındaki gerçeği herkesin gözleri önüne sermek istiyordum." dedi.

Coignard, Gazzeli çocukların tamamen masum olduğunu vurgulayarak, bir açık hava hapishanesinde kapalı tutulan Gazzelilerin İsrail'in "soykırımcı ordusunun" keyfi tutumuna maruz kaldığına dikkati çekti.

Öldürülen Gazzeli çocukların isimlerinin yer aldığı 18 afişten oluşan bir anıt hazırladığını ve bu afişlerle sergilemek üzere bir sanat eseri üzerinde çalıştığını anlatan Coignard, insanların kalbine dokunup bu konuda görüşlerini değiştirmek istediğini kaydetti.

Coignard, eserinde bir bebek arabası, çocuk oyuncakları gibi pek çok unsura yer vereceğini anlatarak, "Çocuk arabası, çocuklarımızı yeryüzünde gezdirdiğimizde hayatta koruyan şeyi temsil ediyor." ifadesini kullandı.