Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak
Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Dampierre-en-Yvelines Kalesi'nde sergilenen ve yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen 21 metre uzunluğundaki Apatosaurus dinozor iskeletinin Kasım ayında açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.
PARİS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Dampierre-en-Yvelines Kalesi'nde sergilenen ve yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen 21 metre uzunluğundaki Apatosaurus dinozor iskeletinin Kasım ayında açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.