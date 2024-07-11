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Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak

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Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Dampierre-en-Yvelines Kalesi'nde sergilenen ve yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen 21 metre uzunluğundaki Apatosaurus dinozor iskeletinin Kasım ayında açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.

PARİS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Dampierre-en-Yvelines Kalesi'nde sergilenen ve yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen 21 metre uzunluğundaki Apatosaurus dinozor iskeletinin Kasım ayında açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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