Paris Savcılığı X'te Müslümanlara ölüm çağrısı yapılan gruba soruşturma başlattı

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Fransa'da, bir sosyal medya platformunda "Müslümanlara yönelik ölüm çağrıları" yapılan sohbet grubu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir sohbet grubunda "Müslümanlara yönelik ölüm çağrıları" yapılmasının ardından Paris Savcılığı harekete geçti.

Paris Savcılığı, söz konusu sohbet grubundaki konuşmalar hakkında "nefrete veya şiddete teşvik edildiği" ve "bir terör eyleminin işlenmesine çağrı yapıldığı" gerekçeleriyle soruşturma başlattı.

Söz konusu sohbet grubunda, "Burası Arapların ülkesi değil", "Sokak namazlarından faydalanmak gerek, hepsi toplanıyor" ve "Çok fazla kişiyi öldürmek gerek" gibi ifadeler kullanıldı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, 25 Ekim'de X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sohbet grubundan bir kesit paylaşmıştı.

Portes, bu grupta ölüm çağrıları yapıldığını, ırka dayalı nefrete teşvikte bulunulduğunu ve ırkçı ifadeler kullanıldığını belirterek Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını bildirmişti.

Fransa'nın Yvelines ilinde 23 Ekim'de 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan bir saldırı düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA