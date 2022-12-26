Paris saldırısı İstanbul'da protesto edildi! 14 gözaltı var

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Saldırıyı İstanbul'da protesto etmek isteyenler Taksim'de bulunan Fransa Konsolosluğu önünde toplanmak istedi. Polis, grubun toplanmasını engellerken 14 kişi gözaltına alındı.

31 POLİS YARALANMIŞTI

Öte yandan saldırı sonrası Paris sokakları karıştı. Olaylarda şehri birbirine katan PKK terör örgütü destekçileri, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı ve otomobilleri devirerek ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien sokağında bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık Cuma günü silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Saldırgan kültür merkezinden çıktıktan sonra Kürtlere ait Awesta isimli bir restorana ve bir berber salonuna saldırmış, şarjör değiştirmeye çalışırken berber salonunda çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yakalanan 69 yaşındaki saldırgan William M.'nin geçen sene Paris'te göçmen çadırına saldırı düzenlemesi nedeniyle yargılandığı, kültür merkezine saldırmadan 11 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.