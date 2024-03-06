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Paris Belediye Başkanı Hidalgo'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye binasına baskın düzenlendi

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Fransız polisi, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamakla suçlandığı soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenledi. Başkanın yaptığı 2 gezide belediye bütçesini kişisel harcamaları için kullandığı iddia edilmişti.

Fransız müfettişler ve polis ekipleri, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun vergi mükelleflerince finanse edilen Tahiti seyahatiyle ilgili soruşturma kapsamında Paris belediye binasına baskın düzenledi. Hidalgo'nun, Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya'ya yaptığı ziyarete inceleme başlatıldı. Suçlamaları reddeden belediye başkanı, "Adalet, hakikati ortaya çıkaracak." açıklamasında bulundu.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye binasına baskınAnne Hidalgo

PARİS BELEDİYE SARAYI POLİS TARAFINDAN ARANDI

France Info'nun haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2023'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo hakkında yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamak suçlamasıyla açılan soruşturma çerçevesinde Hotel de Ville olarak bilinen Paris Belediye Sarayı arandı.

Belediye Başkanı Hidalgo, yaptığı yazılı açıklamada, hakkındaki suçlamalar karşısında "rahat ve kendinden emin" olduğunu belirtti. Hidalgo, adaletin "hakikati ortaya çıkaracağına" olan inancını ifade etti.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye binasına baskın

"BELEDİYE BÜTÇESİNİ KİŞİSEL HARCAMALAR İÇİN KULLANDI" İDDİASI

Bir yolsuzlukla mücadele derneği, Hidalgo'nun 16 Ekim-5 Kasım 2023'te Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya'ya yaptığı ziyarette belediye bütçesini kişisel harcamaları için kullandığını ve yasa dışı çıkar sağladığını ileri sürerek Belediye Başkanı hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine PNF Kasım 2023'te Hidalgo hakkında soruşturma başlatmıştı. Pasifik Okyanusu'ndaki Fransız Polinezyası ve Hint-Pasifik'teki Yeni Kaledonya Fransa'nın deniz aşırı toprakları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Duygu Sogan:

Bizde olsa ödüllendirilir,plaket üstün görev madalyası falan verilir ya da ikramiye.

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