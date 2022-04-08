Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu

Türkiye ile Paraguay arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş insanlarının temaslarının artması için Paraguay- Türkiye Ticaret Odası (CAPATÜRK) kuruldu.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Paraguay- Türkiye Ticaret Odasının resmi kuruluş toplantısı, Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Luis Castiglioni, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen ve Paraguaylı iş insanlarının katılımıyla Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlendi.

Toplantıda ilk yönetim kurulu oluşturulan CAPATÜRK, kuruluş belgesinin ve tüzüğün kurucu üyeler tarafından imzalanmasıyla faaliyete geçti.

Kurucu üye olarak 18 iş insanının yer aldığı ticaret odasının ismi, Türkiye markasının güçlendirilmesine yönelik Türkiye'de alınan karar çerçevesinde, İspanyolca orijinal adında Türkiye yazımı kullanılarak "Camara de Comercio Paraguay-Türkiye" (CAPATÜRK) olarak belirlendi.

Konuya ilişkin bilgi veren Büyükelçi Aksen, Paraguay ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, Paraguay makamları ve iş dünyası temsilcileriyle sürdürülen temaslara dikkati çekti.

Aksen, bu temasların sonucunda geçen yıl kasım ayında iki ülke arasında ticaret odası kurulması kararının alındığını da hatırlatarak CAPATÜRK'ün iki ülke iş insanları arasındaki temasların artmasına ve ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine katkı yapacağına inandığını vurguladı.