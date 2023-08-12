Para meselesi yüzünden çıkan tartışmada kayınpederini öldüren şahıs tutuklandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, para meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kayınpederi Mehmet Arslandal'ı (66) tabancayla öldüren Serhat Küçük (42), tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Küçükdeniz sahilinde meydana geldi. Serhat Küçük, kayınpederi Mehmet Arslandal'ın sahibi olduğu gezi teknesine geldi. Burada, para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Küçük, yanında getirdiği tabancayı kayınpederine doğrultup, ateşledi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Arslandal'ın cenazesi Foça Devlet Hastanesi'ndeği otopsi işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Serhat Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.