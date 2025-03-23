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Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı hastaneden 5 hafta sonra taburcu edildi. Papa, taburcu edilmeden dakikalar önce hastanenin balkonuna çıkarak, bahçede kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı başkent Roma'daki Gemelli Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.

5 HAFTA SONRA HALKIN KARŞISINA ÇIKTI

Papa Francis, 5 hafta sonra hastaneden taburcu edildi. Katoliklerin lideri, taburcu edilmeden dakikalar önce hastanenin balkonuna çıkarak, bahçede kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ GÖRÜLDÜ

Tekerlekli sandalye ile balkona çıkan Papa'nın yüzünün şiş olduğu ve nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Balkondan kısa bir konuşma yapan Papa, hastane bahçesindeki kalabalığa teşekkür etti. Konvoy eşliğinde hastaneden çıkan Papa Francis'i bölge sakinleri alkışlarla eşliğinde Vatikan'a uğurladı.

"PAPA'NIN İYİLEŞMESİ ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK"

Doktorlar, Papa'nın yaşlanan vücudunun tamamen iyileşmesinin çok uzun zaman alacağını ve Papa Francis'in Vatikan'da 2 ay daha dinlenmesi gerektiğini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bu habere en cok Nemrut sevincek ))

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