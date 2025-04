Papa Francis'in Vefatı Üzerine Dünya Liderlerinden Taziye Mesajları

( ANKARA ) – Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geliyor. Papa için taziye mesajı paylaşan liderlerin çoğu, Papa'nın siyasi çevrelerde sesi duyulmayanlar adına konuşma konusunda duruşunu, küresel barış ve diyalog çağrılarını övdü.

Katolik Kilisesi, bu sabah Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından yas ve geçiş sürecine girdi. 88 yaşındaki Papa, Vatikan saatiyle sabah 07.35'te Vatikan'daki ikameti Casa Santa Marta'da hayata gözlerini yumdu. Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları geliyor.

İtalya Başbakanı Meloni: Papa Franc is Baba'nın evine döndü.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında, " Papa Francis Baba'nın evine döndü. Bu haber bizleri derinden üzüyor, çünkü büyük bir insanı ve büyük bir ruhani lideri kaybettik. Onun dostluğundan, öğütlerinden ve en zorlu, en acılı anlarda bile eksilmeyen öğretilerinden faydalanma ayrıcalığına sahip oldum. Çile Yolu (Via Crucis) üzerine yaptığı meditasyonlarda, Papa bize armağanın gücünü hatırlattı; her şeyi yeniden yeşerten, insan gözüyle uzlaştırılamaz olanı bile uzlaştırabilecek kudrette bir armağan... Ve dünyaya, bir kez daha, yön değiştirmenin cesaretini göstermesi çağrısında bulundu; 'yok eden değil, yetiştiren, onaran, koruyan' bir yolu izlememizi istedi. Biz de bu yolda yürüyeceğiz: barışın yolunu aramak, ortak iyiliği gözetmek ve daha adil, daha eşit bir toplum inşa etmek için. Onun öğretisi ve mirası kaybolmayacak. Kutsal Baba'ya kalbimiz hüzünle dolu şekilde veda ediyoruz; ama biliyoruz ki artık Rabbin huzurunda, barış içindedir" ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Dün onu görmekten mutluydum

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan'da Papa ile görüşmesinden bir gün sonra gelen ölüm haberi üzerine X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taziyelerini iletti. Vance " Papa Francis'in vefat haberini az önce öğrendim. Onu seven dünya çapındaki milyonlarca Hristiyanın acısını yürekten paylaşıyorum. Dün onu görmekten mutluydum, gerçi açıkça çok hastaydı. Ama onu her zaman, COVID'in ilk günlerinde yaptığı vaazla hatırlayacağım. Gerçekten çok güzeldi. Tanrı ruhuna rahmet eylesin" dedi.

Beyaz Saray: Huzur içinde yat, Papa Francis

Beyaz Saray, Papa Francis'in ölümüne ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Sosyal medyada paylaşılan mesajda, "Huzur içinde yat, Papa Francis" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda iki fotoğraf yer aldı; fotoğrafların ilkinde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Papa ile buluşmasından bir kare ve diğerinde de Başkan Yardımcısı Vance'in Papa ile ayrı bir buluşmasından bir kareye yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron : K ilise'nin en yoksullara neşe ve umut taşımasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in "Buenos Aires'ten Roma'ya, Papa Francis Kilise'nin en yoksullara neşe ve umut taşımasını istedi" dedi. Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada düşüncelerinin yas tutan dünya çapındaki Katoliklerle birlikte olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği: A lçakgönüllülüğü ve sevgisiyle yalnızca Katolik Kilisesi'ni değil, milyonlarca insanı etkiledi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise X hasabında yaptığı paylaşımda Papa için "alçakgönüllülüğü ve sevgisiyle yalnızca Katolik Kilisesi'ni değil, milyonlarca insanı etkiledi" dedi.

Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Kaja Kallas, kısa süre önce Papa ile bir araya geldiğini belirterek onun "en kırılgan olanları koruma ve insan onurunu savunma konusundaki güçlü liderliğinin" altını çizdi.

Kral III. Charles: Yorulmak bilmeyen bağlılığı hatırlanacak

İngiltere Kralı III. Charles, Papa Francis'i "Merhameti, Kilise'nin birliğine olan hassasiyeti ve inanç sahibi tüm insanlar için ortak davalara yönelik yorulmak bilmeyen bağlılığının hatırlanacağı" ifadeleri ile övdü. Buckingham Sarayı tarafından yayımlanan açıklamada, aynı zamanda İngiltere Kilisesi'nin lideri olan Kral, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Papa'nın ölüm haberini "büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini" belirtti. Kral ve Kraliçe, bu ayın başlarında Vatikan'da Papa Francis ile bir araya gelmişti.