Papa 14. Leo'nun Görevi ve Diplomatik Barış Vurguları

Papa 14. Leo'nun Görevi ve Diplomatik Barış Vurguları
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Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katılan 150'den fazla lider, Vatikan'ın diplomatik barış rolüne dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merz, sosyal adalet öğretilerini övse de, sosyal piyasa ekonomisine daha fazla vurgu yapılması gerektiğini ifade etti.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine 150'den fazla diplomatik heyet ve kilise temsilcisi katıldı. Törenden sonra Petersdom'da yapılan selamlama sırasında birçok lider Vatikan'ın diplomatik barış rolüne dikkati çekti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman heyetine başkanlık etti.

Başbakan Merz, Vatikan'ın tarihsel olarak barış görüşmelerine ev sahipliği yapma geleneğine vurgu yaparak, "Burada Başkan Zelenskyy ile uzun bir görüşme gerçekleştirme imkanım oldu" dedi. Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri olarak, Trump-Putin görüşmesinden önce ABD ile koordine olacaklarını belirterek, "Bu korkunç savaşın bitmesi için kararlıyız" dedi.

Merz, Papa'nın sosyal adalet ve küresel sorumluluk konularındaki açıklamalarını övdü, ancak sosyal piyasa ekonomisinin daha sınırlı yansıtıldığını ifade etti. Papa'nın küresel Katolik Kilisesi için doğru başlıklar belirlediğini söyledi.

Basın toplantısı Campo Santo Teutonico'da gerçekleşti. Merz, buranın Almanya ile Vatikan arasındaki asırlık ilişkilerin simgesi olduğunu vurgulayarak, Alman hükümetinin bu alanı desteklemeye devam edeceğini belirterek. "Burası inanç, iş birliği ve buluşma yeri" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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