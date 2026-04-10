Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Cumhurbaşkanı Macron ile Vatikan'da bir araya geldiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Papa'nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Samimi görüşmeler sırasında Vatikan ile Fransa arasındaki iyi ilişkiler ele alındı. Ayrıca, uluslararası nitelikte önemli meseleler üzerinde duruldu. Dünyadaki çatışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve diyalog ve müzakere yoluyla barış içinde bir arada yaşamanın yeniden tesis edilebilmesi temennisi dile getirildi." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Macron'un Vatikan'daki temaslarının 2 saati aşkın sürdüğü bildirildi.

Bu görüşme, Macron ve aslen ABD'li olan Papa 14. Leo arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu.

Vatikan'a resmi ziyareti dolayısıyla eşi Brigitte Macron ile dün Roma'ya gelen Fransa lideri, dün akşam saatlerinde de Katolik sivil toplum kuruluşlarından Aziz Egidio Topluluğunun Trastevere Mahallesi'ndeki merkezini ziyaret etmişti.

Bu arada basında çıkan haberlere göre Macron çifti, dün akşam Roma'da yemek yedikten sonra şehir merkezindeki Via del Corso Caddesi'nde yürüyüş yaparken bir merdivende rahatsızlanan kişiye yardım etti.

Macron, kişisel doktorlarından yaşlı adama yardım etmelerini istedi ve durumunu kontrol ettirdi.

Doktorların kontrollerinin ardından Macron, yaşlı adamla el sıkışarak ayrıldı.